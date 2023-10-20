Жителям Татарстана расскажут, как рассчитываются и уплачиваются налоги на имущество

Жителей Татарстана приглашают на бесплатный вебинар по вопросам налогообложения имущества физических лиц. Он пройдет 24 октября.

Слушателям вебинара расскажут о том, какие имущественные налоги платят физические лица, как рассчитываются налоги и какие налоговые ставки применяются, какие лбготы предусмотрены налоговым законодательством, а также о сроках и способах уплаты налогов. У участников вебинара будет возможность задать интересующие вопросы.

Спикером вединара станет главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля №2 УФНС РФ по РТ Алсу Шакирова.

Для участия необходимо перейти по ссылке и на открывшейся странице нажать «Буду участвовать» и зарегистрироваться на мероприятие. Перед вебинаром открыть ссылку и нажать «Перейти в вебинар».

Участие в вебинаре бесплатное. Начало запланировано на 10 утра, сообщает УФНС России по РТ.