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Руc Тат
Общество 20 октября 2023 09:01

Жителям Татарстана расскажут, как рассчитываются и уплачиваются налоги на имущество

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Жителей Татарстана приглашают на бесплатный вебинар по вопросам налогообложения имущества физических лиц. Он пройдет 24 октября.

Слушателям вебинара расскажут о том, какие имущественные налоги платят физические лица, как рассчитываются налоги и какие налоговые ставки применяются, какие лбготы предусмотрены налоговым законодательством, а также о сроках и способах уплаты налогов. У участников вебинара будет возможность задать интересующие вопросы.

Спикером вединара станет главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля №2 УФНС РФ по РТ Алсу Шакирова.

Для участия необходимо перейти по ссылке и на открывшейся странице нажать «Буду участвовать» и зарегистрироваться на мероприятие. Перед вебинаром открыть ссылку и нажать «Перейти в вебинар».

Участие в вебинаре бесплатное. Начало запланировано на 10 утра, сообщает УФНС России по РТ.

#вебинар #налоги
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