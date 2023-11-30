Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителям Татарстана рассказали о новом номере журнала «Чаян»
Татарстанцам сообщили о выходе декабрьского номера журнала «Чаян».
Как сообщили на сайте издания, в номере опубликовано около тридцати карикатур. При этом их авторами стали не только казанцы, но и жители других городов России. На обложке журнала – рисунок художника Александра Шульпинова на вечно зеленную коррупционную тему.
«Опросы читателей журнала "Чаян" показывают, что безусловным лидером их предпочтений остается карикатура. И это понятно! Веселый рисунок – главная фишка издания. Это то, что сразу привлекает внимание, тем более сегодня, когда в тренде – визуал», – говорится в сообщении.
Что касается освещенных в номере тем, то, например, экскурс в прошлое Артура Залиева расскажет о коррупции во времена СССР, а в рубрике «Авто! Стоп!» поднимут проблему каршеринга и всего того, что творится вокруг разукрашенных машин.
Герои «Полного абзаца!» – родители, которые ради престижных путевок в детские лагеря на море, покупают подложные дипломы и грамоты за школьные «успехи».
Также читатели найдут в журнале пародии на стихи известных поэтов от автора Сергея Салдаева.
Еще в новом номере «Чаяна» – анекдоты и «Чаянворд».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»