Жителям Татарстана рассказали о новом номере журнала «Чаян»

Татарстанцам сообщили о выходе декабрьского номера журнала «Чаян».

Как сообщили на сайте издания, в номере опубликовано около тридцати карикатур. При этом их авторами стали не только казанцы, но и жители других городов России. На обложке журнала – рисунок художника Александра Шульпинова на вечно зеленную коррупционную тему.

«Опросы читателей журнала "Чаян" показывают, что безусловным лидером их предпочтений остается карикатура. И это понятно! Веселый рисунок – главная фишка издания. Это то, что сразу привлекает внимание, тем более сегодня, когда в тренде – визуал», – говорится в сообщении.

Что касается освещенных в номере тем, то, например, экскурс в прошлое Артура Залиева расскажет о коррупции во времена СССР, а в рубрике «Авто! Стоп!» поднимут проблему каршеринга и всего того, что творится вокруг разукрашенных машин.

Герои «Полного абзаца!» – родители, которые ради престижных путевок в детские лагеря на море, покупают подложные дипломы и грамоты за школьные «успехи».

Также читатели найдут в журнале пародии на стихи известных поэтов от автора Сергея Салдаева.

Еще в новом номере «Чаяна» – анекдоты и «Чаянворд».