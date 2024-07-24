Жителям Татарстана рассказали, не опасно ли сейчас покупать арбузы

В Татарстане арбузы уже во всю пользуются спросом. При этом покупать их не опасно, так как продукты перед продажей на рынке проверяют на уровень качества.

«Каждые три дня мы берем пробы для анализов. Пока нарушений не выявлено, все арбузы сертифицированы», — заверяет замгендиректора ООО «Рыночный комплекс» Екатерина Володина.

Однако специалисты Роспотребнадзора не советуют татарстанцам брать арбузы в непроверенных местах, например, на обочинах дорог. Эти продукты, как правило, не проходят должной проверки, поэтому есть риск столкнуться с проблемами по здоровью.

Отметим, что арбуз считают очень полезным продуктом. По словам одного из продавцов Ильхама Гейдарова, арбуз следует есть на голодный желудок. В этом случае эта ягода очищает организм человека, цитирует спикера «Татарстан-24».

Что касается цен, то сейчас арбуз стоит от 50 до 60 рублей за 1 кг. При этом продавцы заверяют, что ценник понизится ближе к августу.