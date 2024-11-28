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Общество 28 ноября 2024 11:32

Жителям Татарстана рассказали, когда решат проблему пробок в Сокурах

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Администрация Лаишево знает о проблеме узкой двухполосной дороги, ведущей в Сокуры. Как отметил глава Сокуровского сельского поселения Руслан Газизуллин, район активно застроили в последние годы. Так, количество улиц выросло с 10 до 470 штук за последние 23 года, цитирует спикера ТНВ.

Чтобы разгрузить двухполосный дорожный участок, власти строят 24 км современной трассы, где будет четыре полосы. Эта объездная дорога станет частью федеральной магистрали Казань-Оренбург. Данный участок начинается от развязки в аэропорт и продлится до села Державино и трассы М12.

Открытие дороги запланировано на 2025-й.

#сокуры #пробки #дорога #Строительство
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