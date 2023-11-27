Жителям Татарстана рассказали, когда можно рыбачить на льду

Устья реки Камы пока открыты, даже продолжается судоходство, поэтому необходимо дождаться стабильно низких температур, хотя бы градусов 10-15 ниже нуля в течении 10-15 дней. Об этом заявил корреспонденту ТНВ замруководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Отмечается, что рыбалка на неокрепшем льду может привести к трагическим последствиям. К слову, первый смертельный случай на льду произошёл на Волге в Зеленодольске, когда в 25 метрах от берега нашли тело мужчины. Как сообщили спасатели, в том месте толщина льда была всего 4 см, хотя минимальные допустимые значения – 7 см.

При этом, если вы решили выйти на лед, не забывайте про средства безопасности: лом для пробивания, средства связи и спасательный жилет.