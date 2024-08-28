Жителям Татарстана рассказали, как пригласить госземинспектора на дом через Госуслуги

У татарстанцев появилась возможность посредством личного кабинета на ЕПГУ обратиться за консультированием по вопросам нарушений земельного законодательства и в случае необходимости пригласить для профилактического визита госинспектора по охране и использованию земель РТ.

Как сообщает Росреестр Татарстана, главная цель проведения таких мероприятий — это стимулирование граждан и бизнеса к добросовестному соблюдению обязательных требований земельного законодательства. Штрафы во время профвизита не назначаются.

Подать заявление о проведении профилактического визита или консультирования можно посредством интерактивной формы на ЕПГУ можно по ссылке.

При обращении можно выбрать формат визита: очный или дистанционный. В зависимости от выбранного формата в назначенное время инспектор посетит объект или свяжется с заявителем по видеосвязи.

После подачи заявления в личный кабинет придет уведомление о подтверждении записи на профвизит. Если выбранное время уже занято, инспектор предложит другие варианты. В назначенное время нужно быть готовым показать свой объект.

«Онлайн сервисы Росреестра активно развиваются. В настоящее время большинство государственных услуг оказывается ведомством дистанционно, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Возможность обратиться в нашу Службу за консультацией или самостоятельно инициировать визит через Госуслуги – еще одно нововведение, которое позволит нашим гражданам и представителям бизнеса значительно экономить свои временные ресурсы», — отметил замруководителя Росреестра Татарстана Линар Гатин.

Ежегодно Росреестром Татарстана проводится порядка 100 профилактических визитов, инициируемых ведомством.