Жителям Татарстана рассказали, как отличить фейки от правды

В рамках борьбы с распространением заведомо недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» разработала полезные материалы на тему проверки достоверности информации. В рамках проекта «Лапша Медиа» создали серию видеороликов, посвященных базовым принципам проверки информации на достоверность. Эти видео адаптированы для широкой аудитории и используют доступный язык, избегая сложной профессиональной терминологии, сообщили организаторы.

Информационная кампания «Фейки мимо» направлена на обучение молодежной аудитории основным навыкам верификации информации. В условиях постоянного потока новостей, изображений и аудиозаписей важно уметь разбираться в том, что является истиной, а что — фейком. Каждый видеоролик предлагает практические советы и приемы, которые помогут молодежи научиться критически оценивать информацию, что особенно актуально в нашем цифровом мире, насыщенном как полезными источниками, так и дезинформацией.

Все видеоролики можно посмотреть по ссылке. Кроме того, проект включает онлайн-курс, в котором российский телеведущий Александр Пушной делится знаниями о том, как самостоятельно проверять информацию. Участники курса смогут узнать о различных методах верификации данных здесь. Также разработан «Чеклист по фактчекингу», который содержит алгоритм проверки информации на достоверность. Подробнее можно узнать по ссылке.

Данная кампания направлена на повышение медийной грамотности среди молодежи и формирование навыков критического мышления в условиях информационного перегруза.