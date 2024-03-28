Жителям Татарстана рассказали, как не стать жертвой аферистов

Эксперт по личным финансам Аида Багавиева рассказала татарстанцам, как не стать жертвой мошенников. По ее словам, главный совет – быть всегда на чеку. Так, всегда следует помнить, что граждане не обязаны никому раскрывать секретные коды. Также не надо сразу общаться с «телефонным незнакомцем»: лучше сперва положить трубку и перепроверить информацию через личный кабинет того же банка.

«Лучшая профилактика – прекратить разговор, как только вы в чем-то засомневались», – цитирует Багавиеву ГТРК Татарстан.

Еще она рекомендовала установить на телефон различные системы безопасности, пользоваться всегда только проверенными сайтами и никогда не переходить по «подозрительным» ссылкам. Повысятся шансы сохранить деньги, если человек начнет повышать свою финансовую граммотность, подчеркнула спикер.

«Здесь следует еще и разбираться в психологии людей. Учиться понимать собеседника, знать, чего ты на самом деле сам хочешь и не вестись на интересы других людей», - резюмировала эксперт.