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Жителям Татарстана рассказали, как компенсировать плату за вывоз мусора
Жители Татарстана, которые не живут в квартире дольше пяти дней, могут компенсировать плату за вывоз мусора.
Как сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов, для этого нужен документ, который подтвердит ваше отсутствие: временная регистрация по другому адресу, справка от охраны, что квартирой никто не пользовался, справка из СНТ, если вы живёте на даче.
Отмечается, что подойдут и любые другие документы, подтверждающие ваше отсутствие в квартире. Среди них: билеты на поезд или самолет, справка с места лечения, командировочное удостоверение и так далее.
Чтобы подать заявление на перерасчёт, нужно обратиться в УК, ТСЖ или напрямую в организацию, предоставляющую услуги. Название компании можно найти на квитанции оплаты ЖКУ или на сайте ГИС ЖКХ.
Однако, когда перерасчет будет одобрен, вам не вернут деньги, а распределят переплату на будущие платежи.
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