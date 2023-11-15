Жителям Татарстана рассказали, как компенсировать плату за вывоз мусора

Жители Татарстана, которые не живут в квартире дольше пяти дней, могут компенсировать плату за вывоз мусора.

Как сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов, для этого нужен документ, который подтвердит ваше отсутствие: временная регистрация по другому адресу, справка от охраны, что квартирой никто не пользовался, справка из СНТ, если вы живёте на даче.

Отмечается, что подойдут и любые другие документы, подтверждающие ваше отсутствие в квартире. Среди них: билеты на поезд или самолет, справка с места лечения, командировочное удостоверение и так далее.

Чтобы подать заявление на перерасчёт, нужно обратиться в УК, ТСЖ или напрямую в организацию, предоставляющую услуги. Название компании можно найти на квитанции оплаты ЖКУ или на сайте ГИС ЖКХ.

Однако, когда перерасчет будет одобрен, вам не вернут деньги, а распределят переплату на будущие платежи.