Жителям Татарстана рассказали, что нужно делать при ракетной опасности
Татарстанцам рассказали, что нужно делать при ракетной опасности. Указанный сигнал подается для предупреждения населения о возникшей непосредственной угрозе ракетной опасности.
Услышав сигнал, жители должны включить телевизор или радио, где передается официальная информация и порядок действий. Важно сохранять спокойствие и действовать быстро.
Различают два уровня предупреждения:
«Угроза ракетной опасности» – нужно уйти с открытых участков улицы, зайти в помещение и держаться подальше от окон.
«Ракетная опасность» – необходимо укрыться в помещении без окон или спуститься в подземное пространство.
Если вы дома и нет возможности спуститься в подвал, нужно плотно закрыть окна и не подходить к ним. Следует перекрыть газ, воду, отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами, сесть на пол у стены, подальше от окон. Лучше выбрать помещение без окон – ванную, коридор, туалет, кладовую.
Если есть возможность, укрыться в подземном помещении, необходимо: закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, взять документы, телефон, деньги и необходимые вещи. Предупредить соседей, помочь детям, пожилым, людям с инвалидностью. Спуститься в подвал или другое заглубленное укрытие.
Если вы в автомобиле или общественном транспорте, следует остановить транспорт (или попросить водителя остановиться). Покинуть машину и укрыться в ближайшем подземном или полуподземном помещении: подвале, погребе, водоотводной трубе, другом искусственном укрытии.
Если вы на улице, нужно найти ближайшее заглубленное укрытие подземного пространства, цокольный этаж здания, подземные парковки или другие защищённые конструкции.
Места, которые не подходят для укрытия:
– места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
– места под стенами домов, магазинов: от возможной взрывной волны сверху будут падать стёкла.
Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.