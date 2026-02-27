news_header_top
Происшествия 27 февраля 2026 15:17

‎Жителям Татарстана рассказали, что нужно делать при ракетной опасности

Татарстанцам рассказали, что нужно делать при ракетной опасности. Указанный сигнал подается для предупреждения населения о возникшей непосредственной угрозе ракетной опасности.

‎Услышав сигнал, жители должны включить телевизор или радио, где передается официальная информация и порядок действий. Важно сохранять спокойствие и действовать быстро.

‎Различают два уровня предупреждения:

‎«Угроза ракетной опасности» – нужно уйти с открытых участков улицы, зайти в помещение и держаться подальше от окон.

‎«Ракетная опасность» – необходимо укрыться в помещении без окон или спуститься в подземное пространство.

‎Если вы дома и нет возможности спуститься в подвал, нужно плотно закрыть окна и не подходить к ним. Следует перекрыть газ, воду, отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами, сесть на пол у стены, подальше от окон. Лучше выбрать помещение без окон – ванную, коридор, туалет, кладовую.

‎Если есть возможность, укрыться в подземном помещении, необходимо: закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, взять документы, телефон, деньги и необходимые вещи. Предупредить соседей, помочь детям, пожилым, людям с инвалидностью. Спуститься в подвал или другое заглубленное укрытие.

‎Если вы в автомобиле или общественном транспорте, следует остановить транспорт (или попросить водителя остановиться). Покинуть машину и укрыться в ближайшем подземном или полуподземном помещении: подвале, погребе, водоотводной трубе, другом искусственном укрытии.

Если вы на улице, нужно найти ближайшее заглубленное укрытие подземного пространства, цокольный этаж здания, подземные парковки или другие защищённые конструкции.

‎Места, которые не подходят для укрытия:

‎– места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
‎– места под стенами домов, магазинов: от возможной взрывной волны сверху будут падать стёкла.

‎Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.

В Татарстане объявили ракетную опасность

