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Жителям Татарстана пояснят, когда возможны ограничения предоставления коммунальных услуг
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Завтра, 1 августа, в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан пройдет прямая линия, где разъяснят основания для ограничения предоставления коммунальных услуг.
Все желающие могут позвонить по телефону +7(843)221-80-35. Звонки принимаются с 10.00 до 12.00. На вопросы граждан ответят сотрудники Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.
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