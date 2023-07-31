Жителям Татарстана пояснят, когда возможны ограничения предоставления коммунальных услуг

Завтра, 1 августа, в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан пройдет прямая линия, где разъяснят основания для ограничения предоставления коммунальных услуг.

Все желающие могут позвонить по телефону +7(843)221-80-35. Звонки принимаются с 10.00 до 12.00. На вопросы граждан ответят сотрудники Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

