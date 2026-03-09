Жителям Татарстана пересчитали плату за ЖКХ в 2025 году

В прошлом году жителям республики Татарстан пересчитали плату за коммунальные услуги на общую сумму 49,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции РТ.

Из общей суммы 20,1 млн рублей пришлось на корректировку неверных расчётов, 25,2 млн рублей — на перерасчёт за услуги ненадлежащего качества. Ещё 3,8 млн рублей вернули за завышенную стоимость ресурсов, потраченных на содержание общедомового имущества.

По данным ведомства, по сравнению с 2024 годом объём перерасчёта снизился на 8% (годом ранее сумма составляла 53 млн рублей). В то же время число обращений по поводу некорректных начислений выросло почти на 13% — с 2,67 тыс. до более чем 3 тыс. жалоб.