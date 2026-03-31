Жителям Татарстана ответят на вопросы о кадастровых работах по горячей линии

Комплексные кадастровые работы продолжаются в Татарстане. Ранее сообщалось, что уведомления о их проведении через портал госуслуг получили более 67 тысяч жителей республики.

В связи с возникающими вопросами Росреестр совместно с Роскадастром по Республике Татарстан с 1 апреля запускает тематическую горячую линию.

По телефону 8 (843) 255 25 71 можно будет получить разъяснения, в том числе о том, какие действия предпринять после получения уведомления о проведении комплексных кадастровых работ, как проверить, относится ли земельный участок к кадастровому кварталу, где такие работы уже ведутся или запланированы на текущий год, требуется ли оплачивать межевание в рамках ККР, а также возможно ли изменение площади участка в ходе работ.

Кроме того, специалисты объяснят, куда обращаться в случае несогласия с результатами кадастровых работ и как подать возражения.

Горячая линия будет работать с 10:00 до 12:00.