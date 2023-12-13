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Жителям Татарстана ответят на актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц
Завтра, 14 декабря, жители Татарстана могут присоединиться к вебинару, на котором специалисты ответят на актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц и страховых взносов.
Участникам мероприятия расскажут об изменениях в налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам для всех категорий налогоплательщиков, а также ответят на вопросы по рассматриваемым темам, рассказали в УФНС РФ по РТ.
Спикером вебинара выступит начальник отдела камерального контроля №3 УФНС России по Республике Татарстан Гузяль Арикова.
Вебинар бесплатный. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. Начало вебинара запланировано на 10 часов утра.
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