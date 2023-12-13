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Общество 13 декабря 2023 12:17

Жителям Татарстана ответят на актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц

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Завтра, 14 декабря, жители Татарстана могут присоединиться к вебинару, на котором специалисты ответят на актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц и страховых взносов.

Участникам мероприятия расскажут об изменениях в налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам для всех категорий налогоплательщиков, а также ответят на вопросы по рассматриваемым темам, рассказали в УФНС РФ по РТ.

Спикером вебинара выступит начальник отдела камерального контроля №3 УФНС России по Республике Татарстан Гузяль Арикова.

Вебинар бесплатный. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. Начало вебинара запланировано на 10 часов утра.

#налоговая служба #вебинар #налогообложение
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