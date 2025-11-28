news_header_top
Общество 28 ноября 2025 07:30

Жителям Татарстана окажут бесплатную юрпомощь в рамках Декады инвалидов

В этом году в рамках Декады инвалидов, приуроченной к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, в Татарстане запланировано девять различных мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи жителям республики.

Все мероприятия организуются в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан», сообщает пресс-служба Минюста РТ.

«За бесплатной юридической помощью можно обратиться по вопросам медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей-инвалидов, определения ребенка-инвалида в специализированную образовательную организацию и другим», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В мероприятиях примут участие сотрудники Госюрбюро Татарстана, юристы из профильных министерств, федеральных и надзорных органов.

С полным планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Министерства юстиции Республики Татарстан. В плане представлены сведения о датах, времени и местах проведения всех консультаций, а также контактные данные для дополнительных вопросов.

#декада инвалидов #бесплатная юридическая помощь
