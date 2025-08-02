Жителям Татарстана объяснили, как отключить ненужную рекламу

С 1 августа 2025 года начал действовать закон о защите граждан от спама. Теперь, чтобы рекламный спам больше не засорял телефон, нужно лишь написать заявление оператору связи на самозапрет на получение СМС-рассылок. Сделать это можно как придя лично в отделение связи, так и дистанционно – через личный кабинет или в мобильном приложении оператора, пишет ГТРК Татарстан.

Как отметила юрист Лилия Шакирзянова, за нарушение федерального закона о рекламе организацию или предпринимателя могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей. Для привлечения нарушителя к административной ответственности пострадавшая сторона должна обратиться с жалобой к оператору сотовой связи. Причем за повторное нарушение виновника могут привлечь уже к уголовной ответственности.

Также с 1 сентября в России начнет действовать закон, который позволяет устанавливать самозапрет на получение рекламных и массовых звонков, а еще маркировать вызовы, чтобы пользователь точно знал, от кого поступал звонок.