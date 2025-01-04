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Общество 4 января 2025 13:06

Жителям Татарстана напомнили, сколько хранятся салаты

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Заправленные салаты хранятся не более 12 часов. Такие сроки озвучили нутрициологи. Причем оливье, винегрет, селедка под шубой или мимоза могут испортить новогоднее настроение, если в таких салатах было много майонеза. В связи с чем блюда перезаправленные соусом лучше вообще исключить из рациона, цитирует врачей ГТРК Татарстан.

Отмечается, что кулинарные блюда нельзя оставлять при комнатной температуре. В таких условиях они не только поменяют вкус, но человек и вовсе рискует отравиться. Специалисты Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать правила питания и гигиены, чтобы не столкнуться с проблемами по здоровью.

Интересно, что, согласно проведенному опросу, 34% татарстанцев сказали, что еще доедают салаты с Нового года, почти 50% участников уже доели все блюда, а 17% вообще не готовили салаты к новогоднему столу.

#салат #Новый год #срок годности
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