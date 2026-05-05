Жителям Татарстана напомнили об ответственности за незаконный запуск беспилотников

За незаконное использование беспилотных воздушных судов привлекут к административной ответственности. Об этом татарстанцам напомнили в Антитеррористической комиссии.

«Существует указ Президента РФ от 19 октября 2022 года. В его пятом пункте говорится, что на территории Республики Татарстан введен базовый уровень готовности. Это значит, что Раис Татарстана вправе реализовывать ряд мер», – рассказал «Татар-информу» руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдус Гараев.

Среди этих мер:

усиление охраны общественного порядка;

обеспечение общественной безопасности;

охрана военных, важных государственных и специальных объектов, или объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

На основании этого издан указ Раиса Татарстана о запрете использования беспилотных воздушных судов на территории республики, кроме как органами власти.

«То есть обычный гражданин не может запустить личный коптер. Только по согласованию с органами власти и спецслужбами», – объяснил Ильдус Гараев.

Нарушение запрета влечет административную ответственность и наказывается штрафами. Помимо запрета на само использование беспилотных аппаратов Указом Раиса РТ запрещены публикация и распространение в Сети информации о применении и последствиях применения беспилотных судов на территории республики.

«Нельзя размещать в Интернете фотографии и видеоматериалы о применении и последствиях применения БПЛА. К сожалению, многие люди все-таки этим грешат», – резюмировал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.