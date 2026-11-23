Ежемесячную надбавку неработающим пенсионерам, трудившимся не менее 30 лет в сельском хозяйстве, выплачивает ОСФР по РТ. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Доплата составляет 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется после переезда из села в город. При назначении учитывается работа по более чем 500 сельскохозяйственным профессиям. В 2026 году размер повышения составляет 2396 рублей в месяц. Оно предусмотрено для получателей страховой пенсии по старости или инвалидности первой и второй группы при соблюдении установленных законом условий», – рассказали в пресс-службе.

В отношении получателей страховой пенсии по инвалидности по третьей группе повышение устанавливается в размере 1198 рублей. Право на выплату имеют не только работники сельскохозяйственных предприятий, но и специалисты, работающие в аграрном производстве, если их профессии и должности включены в утвержденный перечень.

При подсчете необходимого стажа учитываются отдельные периоды, когда человек не работал. К примеру, в него могут включаться периоды временной нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых отпусков и ухода за детьми до достижения ими полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.

«Для многих жителей Татарстана работа в сельском хозяйстве стала делом всей жизни. При назначении надбавки важно, чтобы каждый период трудовой деятельности был учтен правильно. Если в пенсионных документах отсутствуют необходимые сведения, наши специалисты помогут разобраться, какие документы потребуются для подтверждения стажа», – отметил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.

С 2022 года изменение места жительства не является основанием для прекращения выплаты ранее установленной сельской надбавки. Для ее получения пенсионер должен оставаться неработающим. В случае трудоустройства повышение приостанавливается, а после увольнения возобновляется автоматически на основании поступивших в СФР сведений.