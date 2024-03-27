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Жителям Татарстана напомнили о дополнительном выходном дне в апреле
Жителей Татарстана ждет дополнительный выходной. Он будет 10 апреля в связи с празднованием Ураза-байрам, сообщает Минтруд РТ. Дата этого праздника была утверждена ранее по указу Раиса республики Рустама Минниханова.
При этом 9 апреля (предпраздничный день) жителей республики ожидает сокращенный рабочий день (на один час), согласно ч.1 ст. 95 Трудового кодекса РФ.
Отметим, что 16 июня в республике также отметят Курбан байрам, а 30 августа – День Республики Татарстан.
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