Жителям Татарстана напомнили о дополнительном выходном дне в апреле

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Жителей Татарстана ждет дополнительный выходной. Он будет 10 апреля в связи с празднованием Ураза-байрам, сообщает Минтруд РТ. Дата этого праздника была утверждена ранее по указу Раиса республики Рустама Минниханова.

При этом 9 апреля (предпраздничный день) жителей республики ожидает сокращенный рабочий день (на один час), согласно ч.1 ст. 95 Трудового кодекса РФ.

Отметим, что 16 июня в республике также отметят Курбан байрам, а 30 августа – День Республики Татарстан.