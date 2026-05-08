Жителям Татарстана напомнили, куда обращаться в экстренных ситуациях

Жителям Республики Татарстан напомнили, куда обращаться за помощью в экстренных ситуациях. Чтобы вызвать экстренные службы, следует позвонить по следующим номерам телефонов, работающим круглосуточно:

112 – единый номер для вызова экстренных служб;

101 – пожарная охрана и МЧС (пожар, потоп, задымление, ДТП с пострадавшими);

102 – полиция (правонарушение, кража, драка, подозрительные лица);

103 – скорая медицинская помощь (резкое ухудшение здоровья, травмы, угроза жизни);

104 – аварийная газовая служба (запах газа в помещении или на улице).

Чтобы сообщить о преступлениях, либо получить консультации, или передать сведения анонимно, можно обратиться в спецподразделения:

(843) 231 45 55 — Дежурная часть Управления ФСБ России по Республике Татарстан;

(843) 291 48 21 — Дежурная часть Управления МВД России по Казани;

(843) 291 20 02 – телефон доверия МВД по Республике Татарстан;

(843) 288 46 96 – телефон доверия Главного управления МЧС России по РТ;

(843) 221 74 58 – телефон доверия Следственного управления СК РФ по РТ