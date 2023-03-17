Жителям Татарстана напомнили, как подать заявку в летний лагерь

В Татарстане официально зарегистрировано 1,5 тыс. организаций, которые летом и в каникулярный период принимают ребят на детский отдых. Как устроить ребенка в летний лагерь, рассказал директор республиканского центра «Лето» Ильдар Давлетчин сегодня в прямом эфире «Подростковый возраст — трудный возраст».

«В Татарстане 139 загородных и 49 палаточных лагерей, это самые большие показатели по стране. У каждой организации есть страницы в соцсетях и сайты, где можно посмотреть информацию о летнем отдыхе», — пояснил Давлетчин.

«Как подать заявку в летний лагерь? Нужно обратиться в районный отдел или Комитет по делам молодежи. Мы постараемся подобрать востребованные программы, которые будут интересны подросткам», — подчеркнул специалист.

Спикер также обратил внимание на то, что детский лагерь имеет «большой воспитательный, педагогический потенциал». Ребенок вырывается из привычного формата. Важную роль в воспитании и становлении личности ребенка могут сыграть вожатые. Это энергичные молодые люди, готовые общаться с детьми, заметил Давлетчин.