Жителям Татарстана напомнили, что оплатить налоги нужно до 2 декабря этого года

Жители Татарстана должны оплатить имущественные налоги за 2023 год не позднее 2 декабря этого года. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

Он отметил, что в этом году жители республики должны заплатить имущественные налоги на общую сумму 9,6 млн рублей, что на 500 млн руб., или на 5,5% больше, чем годом ранее.

При этом около половины от всей суммы – 4,7 млрд рублей – жители республики уже оплатили. «Дисциплинированность и законопослушность наших граждан вызывают огромное уважение. Могу сказать, что в 2022 году от начисленных сумм налогов мы собрали 98,9%, а в 2023-м, уверен, будет больше 99%», – заявил Сафиуллин.

Глава ведомства добавил, что из всей суммы имущественных налогов 5,1 млрд рублей приходится на транспортный налог, 3,1 млрд – налог на имущество и 1,4 млрд рублей – на земельный.

Он добавил, что в налоговые уведомления наряду с имущественными налогами включен НДФЛ на общую сумму 3,5 млрд рублей, который не удержан налоговыми агентами. Это налог с выигрышей в казино и лотереях, НДФЛ, рассчитанный по повышенной ставке 15%, если налоговая база превышает 5 млн рублей, а также впервые в этом году в налоговом уведомлении отражена информация по НДФЛ с процентов по вкладам в банках.