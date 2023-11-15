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Жителям Татарстана на горячей линии расскажут, как выбрать застройщика
В Татарстане 16 ноября состоится горячая линия по вопросам, связанным с оформлением недвижимости в новостройках.
Специалисты Росреестра республики расскажут о том, что нужно знать при покупке квартиры в строящемся доме, на что обратить внимание при выборе застройщика, что включает в себя понятие договор долевого участия и какие документы необходимы для его регистрации, а также когда после регистрации договора долевого участия можно зарегистрировать право собственности.
Горячая линия будет работать с 14.00 до 17.00, сообщает Росреестр РТ. Звонки в Казани будут приниматься по телефону +7(843)255-25-71.
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