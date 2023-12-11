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Происшествия 11 декабря 2023 17:09

Жителям Татарстана из-за технического сбоя разослали ошибочные СМС о погоде

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В Татарстане местные жители получили ошибочное предупреждение о непогоде в республике.

В СМС сообщалось, что на территории республики температура воздуха опустится от -250 до -300 градусов.

Фото: © «Татар-информ»

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной ошибочного сообщения стал технический сбой програмы одного из операторов связи.

В настоящее время всем абонентам доведены корректные сообщения.

#непогода в татарстане
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