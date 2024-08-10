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Жителям Татарстана дали совет по выбору валюты для отпуска заграницей
Планируя отпуск, нужно учитывать, что ситуация с иностранной валютой может измениться неожиданно. Об этом заявила доцент КФУ Эльвира Булатова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
В связи с этим, она считает, что нецелесообразно взять только доллары и евро. Лучше сформировать мультивалютную корзину преимущественно из валют дружественных стран, например, тенге, юани, дирхамы ОАЭ и рубли.
Причем выгоднее, по словам эксперта, покупать мировую валюту в России, а прибыв на место, обменивать ее на национальную. А перед поездкой слудует уточнить курс местной национальной валюты и к российскому рублю, и к доллару.
Также спикер напомнила о существовании валют старого и нового образца. Перед поездкой уточните у туроператора или на форумах тревел-блогеров, у местных жителей, есть ли ограничения в стране пребывания в приеме (обороте) банкнот старого образца, советует Булатова.
Так, некоторые страны ограничивают хождение долларов США старого образца. Среди таких: Юго-Восточная Азия, Индия, Арабские Эмираты, Иран, Пакистан, Ливан, Азербайджан, Аргентина, Куба, Турция.
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