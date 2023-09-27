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Жителям Татарстана дали совет, как вести себя при встрече с медведем
Перед осенью медведи, проживающие на территории Татарстана, начали демонстрировать активность, связанную с поиском пищи перед спячкой. Животные стали часто попадать в фотоловушки, что сделало их героями новостей в СМИ.
По данным управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам, на территории Татарстана обитают около 70 медведей.
Специалисты поделились с жителями Татарстана советами, как вести себя при встрече с медведем: постараться не паниковать, и спокойно покинуть территорию с животным, медленно пятясь назад.
О дальнейших действиях при встрече с хищником вы узнаете из репортажа корреспондента «Вестей Татарстана» Анастасии Аксёновой.
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