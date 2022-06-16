Жителям столицы РТ предлагают отправиться на экосплав на катамаранах по Казанке

В субботу, 25 июня, в 10.00 начнется однодневная экспедиция на катамаранах, участники которой очистят русло реки Казанки от мусора. Присоединиться к ней могут все желающие в возрасте от 16 лет, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Водный маршрут будет проложен в черте Высокогорского района РТ и Авиастроительного района столицы Татарстана. Продлится экскурсия восемь часов.

Участники экскурсии соберутся в поселке Урманче по адресу: ул. Главная, д. 21. Для всех желающих будет организован трансфер из Казани — в 9.00 и обратно по окончании экспедиции. Чтобы присоединиться к сплаву, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Экологический сплав проводится в рамках реализации Стратегии развития Казанки уже во второй раз. В прошлом году в экспедиции приняли участие 45 человек, которые собрали 50 мешков мусора общим весом 310 килограммов и проплыли 11,5 километра.