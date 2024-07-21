Жителям Советского района Казани напомнили об отключении воды

С 9:00 23 июля до 11:00 24 июля в нескольких домах Советского района Казани не будет воды. Причина временных неудобств - необходимость подключить переложенный участок водопровода, сообщает МУП «Водоканал».

Отключение коснется следующих адресов:

Сибирский тракт, 10, 10а, 10б, 12, 13, 13а/5, 14, 16, 17, 34, 34 (корп.1, 2, 4, 5, 5/11), 34 (ст.1,2,3,12,12/1), 34а, 34б, 34в, 34г, 34д, 34з; 34и, 34л, 34/1, 34/10, 34/12, 34д (корп.1), 36г, 36д, 36е, 36ж, 36г (корп.1, 4), 40, 40а, 40/1;

Улица 1-я Владимирская, четные номера домов от №46 по №144, нечетные номера домов от №49 по №157 (ст.2);

улица Академика Арбузова, дома № 4, 4а, 4б, 5/34 (корп.13–13а), 5 (корп.1), 5 (корп.2), 6, 6а, 7, 7 (корп.1), 7 (корп.2), 8, 8а, 10/27, 19, 20/68, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 42, 46/12, 48;

улица Академика Кирпичникова, дом №27/10;

улица Артиллерийская, дом №25/38, нечетные номера домов от №1/48 по №23;

улица Журналистов, дома №27, 29, 29а, 34и/34 (корп.12), 46а, 46а (корп.1,2,3,4), 48а, 48а (корп.1,2), 50, 50 (корп.1), 50а, 50/3; 50а (корп.1), 50/3 (корп.17), 52, 52а, 52/1, 54, 54 (корп.1, 2, 3, 4), 54а, 54л, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/6, 54л (корп.1); 56, 56 (корп.1,2,3); 56а, 56а (корп.2), 56б, 56в, 56в (ст.1), 56в (ст.2), 56в/1, 56г, 56г (корп.1,2,3), 56ж, 97, 97 (блок 2,3,3/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 7);

улица Зенитная, четные номера домов от №2/21 по №18 (ст.2), нечетные номера домов от №1/19 по №17;

улица Зур Урам, дома №38/25, 40, 42;

улица Кавалерийская, четные номера домов от №2/21 по №18 (ст.2), нечетные номера домов от №1/19 по №17;

улица Каспийская, дом №33, нечетные номера домов от №61/8 по №83;

улица Коновалова, дом №17а, четные номера домов от №72 по №116;

улица Краснооктябрьская, дом №17, четные номера домов от №48/1 по №68/20;

улица Металлистов, четные номера домов от №2/8 по №10, нечетные номера домов от №1/10 по №9/9;

улица Ново-Азинская, дома №8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 33, 35, 43, 43а, 43б, 43в, 43а (корп.1), 45, 47;

улица Оборонная, четные номера домов от №2/15 по №16, нечетные номера домов от №3/10 по №13/32;

улица Олонецкая, дома №4, 4а, 6а, 24, 75, четные номера домов от №8/61 по №76;

улица Строительная, четные номера домов от №2/4 по №10/3, нечетные номера домов от №1/6 по №9;

улица Халитова, дома №1, 1/1, (ст.1), 2, 2 (корп.1, 2, 3, 4), 2а, 2д, 4 (корп.1), 4 (корп.2), 5; 7, 8, 8а, 8б, 8в, 8/1, 8а (корп.1), 9, 15, 15/1.

При необходимости жители вышеупомянутых домов смогут заказать автоцистерны с водой. Для этого необходимо оставить заявку по телефону: +7(843)231-62-60.