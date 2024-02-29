Жителям ряда домов в Приволжском районе Казани на один день отключат воду

С 9:00 4 марта до 9:00 5 марта у жителей ряда домов в Приволжском районе столицы РТ не будет воды.

Как сообщает казанский водоканал, воды не будет по адресам: 33-й Военный городок, 1, 2, 4, 5 корп.1; 5 корп.2; 5 корп.3; 6, 8, 10, 12, 14, 5 корп.4; 7а, 10а, 16, 22, 24Б, 24в, 24И, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 191.

Помимо этого, будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 2-ой этаж, возможны кратковременные перебои водоснабжения). «Под понижение давления» попадают поселок Первомайский, а именно улицы: Барнаульская, Бутырская, Бутырский пер., Красноуральская, Майская, Майский пер., Селекционная, Шишкина., Майская, д. – 1а, Оренбургский тракт, д. – 22, 22а, 24а, 24Б, 24в, 44, 46, 84а.

Причина данных ограничений – подключение одного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения Казани.

«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», – говорится в сообщении.

Уточняется, что жители вышеупомянутых адресов смогут заказать автоцистерны с водой. Заявка оставляется по телефону: +7(843)231-62-60.