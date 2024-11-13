Жителям Рубежного и Лисичанска доставили гуманитарный груз от «Единой России»

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Жителям двух подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное доставили гуманитарный груз от Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Груз собирался по запросам горожан под руководством вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.

27-ую по счету колонну гуманитарной помощи сопровождали руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин, председатель Государственного комитета РТ по архивному делу, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Гульнара Габдрахманова, секретарь Тюлячинского местного отделения «Единой России», глава района Айрат Фатхуллин и управляющий делами реготделения партии Андрей Губанов.

В Рубежном разгрузили три фуры. Одна из них сформирована жителями Тюлячинского района. Привезли строительные материалы – кирпичи, трубы, а также бытовую химию. Вторая фура – с пиломатериалами, досками для восстановительных работ, в том числе – для ремонта крыш жилых домов и социальных объектов. Третья машина доставила партию обуви, в которой остро нуждаются люди.

Передача целевой помощи по обуви была сделана по запросу и.о. мэра города Рубежное Дмитрия Зимницкого.

Также мэр муниципалитета и руководитель исполкома татарстанского отделения партии обсудили следующую поставку гуманитарного груза – это целевой груз для детей с подарками к Новому году.

В Лисичанске состоялась разгрузка бутилированной воды для госпиталей и соцучреждений и 10 тонн сезонных овощей. В формировании этих грузов принимали участие Сармановский и Мамадышский районы РТ.

В Лисичанске председатель Государственного комитета РТ по архивному делу, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Гульнара Габдрахманова вместе с Фанилем Аглиулиным посетили городскую службу архива.

Именно сюда татарстанские коллеги доставили профессиональные стеллажи, компьютеры и другое оборудование.

К формированию этой партии груза подключились также Елабужский, Нижнекамский, Кайбицкий и Верхнеуслонский районы РТ.

Кроме того, партию туалетной бумаги отправил Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат.



За все время СВО реготделение «Единой России» перевезло в новые регионы более 2,6 тысяч тонн помощи на сумму 231,9 млн. руб. Было отправлено 174 грузовые машины