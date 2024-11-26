Жителям РТ сказали, что делать, если финорганизация не исполняет имущественные требования

Если финансовая организация отказывается удовлетворить имущественные требования своего клиента — физлица, потребителя финансовой услуги, то для урегулирования спора человек до обращения в суд должен обратиться к финансовому уполномоченному. Подача обращения не требует специальных знаний, услуга бесплатная, уточнили в пресс-службе института финансового уполномоченного.

Отмечается, что данный институт образован для защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и досудебного урегулирования споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями (страховая компания, микрофинансовая организация, банк, ломбард, кредитный потребительский кооператив, негосударственный пенсионный фонд).

Финансовый уполномоченный рассматривает обращение, если размер требования к финансовой организации не превышает 500 тыс. рублей (по ОСАГО и спорам с НПФ-без ограничения по сумме). С начала вам необходимо обратиться с заявлением о восстановлении нарушенного права в финансовую организацию, если вы не согласны с ответом или не получили его в установленный срок, направьте обращение финансовому уполномоченному. Это удобно сделать через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного.

Обратившись за помощью, гражданин получит решение финансового уполномоченного, которое финансовая организация обязана исполнить в указанный в нем срок. В случае неисполнения потребителю выдается исполнительный документ для принудительного исполнения решения.

«Финансовый уполномоченный — независимое должностное лицо, которое осуществляет досудебное урегулирование споров между финансовыми организациями и их клиентами — физическими лицами, позволяя избежать обращения в суд», - говорится в сообщении.

Получить консультацию по своим вопросам можно также в контактном центре Службы финансового уполномоченного по номеру 8(800)200-00-10.