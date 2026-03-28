news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 марта 2026 09:51

Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

Читайте нас в
Телеграм

В приложении ведомства оперативно приходят уведомления с важной информацией, в том числе об объявлении беспилотной и ракетной опасности.

Кроме того, при необходимости через приложение можно связаться с экстренными службами, а также получить много полезной информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций в быту.

Приложение полностью бесплатно. Его можно скачать через RuStore, а также Google Play и App Store. Для своевременного оповещения об опасности важно включить уведомления.

news_right_1
news_right_2
news_bot
