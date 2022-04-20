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Происшествия
20 апреля 2022  11:27
Павел Климчак

Жителям РТ рассказали, откуда у мошенников появляются их личные данные и номера телефонов

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Во время прямого эфира, посвященного защите от мошенников, представитель банковской сферы Дмитрий Чернов рассказал, откуда у злоумышленников могут появляться личные, банковские данные и номера телефонов жителей Татарстана.

По словам спикера, в наши дни многие услуги, товары и различные процессы переходят в режим онлайн: люди делают покупки в приложениях и на сайтах. Таким образом, они оставляют свои «следы» на тех или иных ресурсах – персональные данные и банковскую информацию. В связи с этим рекомендуется пользоваться приложениями для покупок только из официальных источников.

Однако, по словам Чернова, нельзя исключать и человеческий фактор, имея в виду те случаи, когда сотрудники той или иной компании выкладывают в общий доступ данные клиентов, совершая тем самым серьезное преступление. Также большие сливы личных и банковских данных происходят в так называемом «даркнете».

«Каждое приложение, которое предлагает какие-либо платные услуги, сохраняет ваши данные. И в последующем администратор или собственник этого приложения может использовать эту информацию в противоправных целях», – рассказал Дмитрий Чернов, в очередной раз рекомендуя уточнять проверенность разработчика приложения.

#Мошенничество
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