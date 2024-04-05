Жителям РТ рассказали, как распознать мошенников, звонящих от имени колл-центра Минздрава

В Министерстве здравоохранения РТ рассказали, как распознать звонки мошенников, которые звонят от имени колл-центра здравоохранения

В ведомстве указали, что для звонков в колл-центре предусмотрен номер – 8 (843) 558-03-03»,

Ожидать звонка от робота следует гражданам 1985, 1988, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 г.р., которые подлежат диспансеризации в 2024 году, и лицам, находящимся на диспансерном наблюдении. От родившихся до 1983 года робот будет ожидать ответа в обязательном порядке.

Три отличия настоящего звонка от поддельного:

Настоящий робот осуществляет звонки с номера 558-00-03.

Слова приветствия настоящего робота звучат так: «Добрый день! Вас приветствует Единый колл-центр здравоохранения! Приглашаем Вас пройти диспансеризацию с целью контроля здоровья и раннего выявления хронических заболеваний. Вы готовы записаться на прием к врачу на удобную для вас дату?».

Настоящий робот никогда не попросит Вас озвучить конфиденциальные данные.

В Минздраве РТ напомнили, что робот осуществляет звонки с целью контроля здоровья, раннего выявления хронических заболеваний и предупреждения развития осложнений.