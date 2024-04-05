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Жителям РТ рассказали, как распознать мошенников, звонящих от имени колл-центра Минздрава
В Министерстве здравоохранения РТ рассказали, как распознать звонки мошенников, которые звонят от имени колл-центра здравоохранения
В ведомстве указали, что для звонков в колл-центре предусмотрен номер – 8 (843) 558-03-03»,
Ожидать звонка от робота следует гражданам 1985, 1988, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 г.р., которые подлежат диспансеризации в 2024 году, и лицам, находящимся на диспансерном наблюдении. От родившихся до 1983 года робот будет ожидать ответа в обязательном порядке.
Три отличия настоящего звонка от поддельного:
- Настоящий робот осуществляет звонки с номера 558-00-03.
- Слова приветствия настоящего робота звучат так: «Добрый день! Вас приветствует Единый колл-центр здравоохранения! Приглашаем Вас пройти диспансеризацию с целью контроля здоровья и раннего выявления хронических заболеваний. Вы готовы записаться на прием к врачу на удобную для вас дату?».
- Настоящий робот никогда не попросит Вас озвучить конфиденциальные данные.
В Минздраве РТ напомнили, что робот осуществляет звонки с целью контроля здоровья, раннего выявления хронических заболеваний и предупреждения развития осложнений.
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