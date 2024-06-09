Жителям РТ рассказали, как не попасть на уловки мошенников на рынке жилья

В Росреестре Татарстана дали несколько советов татарстанцам, которые помогут избежать уловок мошенников на рынке недвижимости.

Как пояснил начальник отдела госрегистрации договоров долевого участия в строительстве Росреестра Татарстана Александр Грачев, при строительстве многоквартирного или индивидуального жилого дома не может выступать застройщиком индивидуальный предприниматель.

Если речь идет о юрлице, застройщиком вправе быть только хозяйственное общество, наименование которого содержит слова «специализированный застройщик». Он должен обладать правами на землю, где планируется возведение соответствующего стройобъекта, и иметь разрешение на строительство. При этом проектная декларация с указанием всех необходимых сведений должна быть опубликована.

Самое важное: застройщик привлекает финансирование дольщиков на основании договора об участии в долевом строительстве, который подлежит государственной регистрации в Росреестре, отметили в ведомстве.

Граждане, планирующие приобретать объекты долевого строительства на основании договора участия в долевом строительстве, должны насторожиться и ни в коем случае не отдавать деньги если:

- застройщиком выступает гражданин или индивиду­альный предприниматель;

- застройщик требует оплаты до регистрации договора участия в долевом строительстве либо не желает регистрировать договор;

- застройщик предлагает подписать иную форму договора - договор займа, предвари­тельный договор купли-продажи квартиры, предварительный договор участия в доле­вом строительстве, купли-продажи векселя, резервирования квартиры и др.

«Чтобы обезопасить себя, надо до финансирования строительства тщательно проверить застройщика. Для этого важно изучить всю информацию о строительной компании, а также документы, где есть сведения о застройщике, ознакомиться с проектной декларацией и очень внимательно изучить договор, который предлагает подписать застройщик. Прежде чем его подписывать и вносить деньги, вы должны также убедиться, что информация, представленная строительной компанией, соответствует действительности и требованиям закона», - подчеркнул Грачев.

В Росреестре отметили, что жилищное строительство в республике активно развивается, в том числе ИЖС. Все больше застройщиков проявляют интерес к возможности строительства загородной недвижимости в соответствии с законом о долевом строительстве. При этом следует знать, что сейчас вышеупомянутый закон действует не только на квартиры, но и на частные дома в малоэтажных жилых комплексах.

Также в Госдуме дорабатывают законопроект, распространяющий механизм счетов эскроу при строительстве индивидуальных жилых домов. Его принятие ожидается в июле.

Эскроу - это счет в уполномоченном банке, на котором хранятся денежные средства дольщиков, вложенные в приобретение жилья. На счете они хранятся до момента предъявления застройщиком разрешения на ввод дома в эксплуатацию и выписки из ЕГРН о праве собственности.