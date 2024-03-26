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Жителям РТ рассказали, что делать при повторном списании денег в транспорте
В «Метроэлектротрансе» сообщили, что при проведении оплаты банковской картой иногда возникают сбои. Именно по этой причине с пассажира могут несколько раз списать деньги за проезд.
В таких случаях пассажир должен написать заявление на почту МУП «Метроэлектротранс» (info@kazanmetro.ru). В обращении следует коротко описать ситуацию, когда списались деньги, написать дату поездки, примерное время посадки, номер маршрута, а также бортовой или регистрационный номер троллейбуса или трамвая.
Также следует приложить выписку из истории платежей, номер телефона для обратной связи и номер банковской карты (или номер виртуальной карты, если оплачивали проезд через телефон).
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