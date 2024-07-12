Жителям РТ представят проект «Суп солдату» на телемарафоне «Вступай в армию Победы!»

На телемарафоне «Вступай в армию Победы!» жителей Татарстана познакомят с проектом «Суп солдату». Это добровольческий проект в помощь бойцам спецоперации. Напомним, телемарафон будет длиться 12 часов с 8 до 20 часов. Его трансляцию проведут телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» 15 июля.

Отметим, что в Татарстане овощи сушат в разных районах. Их впоследствии используют при приготовлении полуфабрикатов. Так, в Нуринерском селе Балтасинского района РТ сухие супы готовят с начала 2024 года. Причем каждый месяц ассортимент такой пищи расширяется. Во время телемарафона эти сухпайки можно будет продегустировать.

Во время марафона зрители также узнают о мерах поддержки бойцов и их семей, кому полагаются повышенные выплаты от РТ, как заключить контракт и получить до 1,5 млн рублей. Планируется, что участие в марафоне примет и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, а также подключатся и из других регионов.

Трансляцию можно будет посмотреть не только по ТВ, но и в соцсети ТНВ «ВКонтакте», а также на сайте TNV.RU.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.