Жителям РТ напомнили о запрете видеосъемки БПЛА и последствий их ударов

Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан напоминает о запрете публикации кадров БПЛА и последствий их атак. Соответствующие ограничения установлены на территории Татарстана указом Раиса РТ от 29 августа 2025 года №695.

Запрет распространяется на СМИ и информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет, социальные сети и сервисы обмена мгновенными сообщениями.

Запрещается публиковать информацию, позволяющую определить тип БПЛА, место его запуска, нахождения или падения, траекторию полета, места или объекты атаки, факт поражения объектов и характер нанесенных повреждений.

Кроме того, запрещено распространять сведения:

– о применении и последствиях применения средств (систем) противодействия беспилотникам, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, находящихся на территории Татарстана;

– о местах расположения сооружений, средств ПВО, находящихся на территории РТ;

– способствующей раскрытию мест расположения ПВО.

При этом ограничения не распространяются на публикации федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, осуществляющих деятельность на территории Татарстана, органов государственной власти РТ и органов местного самоуправления. Разрешается также распространять такую информацию со ссылкой на официальные источники.

Нарушение запрета влечет административные штрафы:

Для граждан: от 1 тыс. до 4 тыс. рублей. При повторном нарушении 5 тыс. рублей.

Для должностных лиц: от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Повторно – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Для юридических лиц: от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Повторно – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Обратите внимание: под распространение подпадает не только авторская съемка, но и репост, пересылка или скриншот чужих материалов. Удаление публикации после размещения не освобождает от ответственности. В отдельных случаях может наступить и уголовная ответственность.