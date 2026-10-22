Жителям РТ напомнили о запрете публикации информации, связанной с БПЛА

Жителям Татарстана напомнили о запрете публикации фото и видео с пролетами БПЛА и последствиями их атак. Соответствующая информация опубликована в сообществе правительства республики в соцсети «ВКонтакте».

Под запрет попадает публикация информации о применении БПЛА на территории республики, в том числе сведений, позволяющих определить их тип, место падения и траекторию полёта. Также нельзя размещать материалы о применении средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, местах их расположения и информацию, по которой можно установить эти места.

Ограничения введены Указом Раиса Республики Татарстан от 29 августа 2025 года № 695. Они не распространяются на официальные публикации органов власти и информацию со ссылкой на них.

Помните, публикация подобных материалов может помочь противнику получить сведения о работе систем защиты.