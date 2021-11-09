Жителям РТ напомнили о мерах безопасности при гололедице и сильном ветре

По прогнозам синоптиков, вечером 9 ноября по территории Татарстана местами ожидаются сильный ветер, метель с ухудшением видимости до 1-2 км, а также гололедица на дорогах. В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили об основных мерах безопасности при непогоде.

При сильном ветре рекомендуется плотно закрыть окна и двери в доме. На улице во время метели следует держаться подальше от различных вывесок, рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередач. Не оставляйте машину около крупных деревьев.

Во время гололедицы увеличивайте дистанцию между машинами и постарайтесь избегать внезапных торможений. На машине должны быть зимние шины. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам также следует быть особенно осторожными: не перебегайте дорогу перед машинами и прикрепите на одежду световозвращающие элементы.