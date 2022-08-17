Жителям РТ напомнили, как поступить с подозрительным предметом в общественном транспорте
Жителям Татарстана следует всегда быть бдительными и внимательными при проезде в общественном транспорте. Если вы обнаружили сумку, сверток, коробку или любой другой подозрительный предмет, оставленный без присмотра, не пытайтесь его передвигать или открывать – это может быть опасно для вашей жизни и для жизни других пассажиров.
В подобных случаях нужно сразу сообщить о найденном предмете водителю или кондуктору транспорта.
Также следует обращать внимание на подозрительные предметы около остановок общественного транспорта, в местах массового скопления людей, а также рядом с жилыми домами.
Будьте бдительны, если заметите пустующие автомобили, брошенные на продолжительное время около жилых домов или местах массового пребывания людей, или же регулярные сборы группы людей в какой-либо квартире.
Обо всех обнаруженных подозрительных предметах или действиях вы можете всегда сообщить по телефонам: для жителей Казани – 292-50-10, 291-35-28 (полиция), общие номера – 112 или 012 (Единая служба спасения с мобильного телефона), 231-45-55 (дежурный УФСБ РФ по РТ), 275-30-50 («Горячая линия» по транспорту).