Жителям РТ напомнили, как поступить с подозрительным предметом в общественном транспорте

Жителям Татарстана следует всегда быть бдительными и внимательными при проезде в общественном транспорте. Если вы обнаружили сумку, сверток, коробку или любой другой подозрительный предмет, оставленный без присмотра, не пытайтесь его передвигать или открывать – это может быть опасно для вашей жизни и для жизни других пассажиров.

В подобных случаях нужно сразу сообщить о найденном предмете водителю или кондуктору транспорта.

Также следует обращать внимание на подозрительные предметы около остановок общественного транспорта, в местах массового скопления людей, а также рядом с жилыми домами.

Будьте бдительны, если заметите пустующие автомобили, брошенные на продолжительное время около жилых домов или местах массового пребывания людей, или же регулярные сборы группы людей в какой-либо квартире.