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Ру Тат
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Происшествия
17 августа 2022  18:38
Павел Климчак

Жителям РТ напомнили, как поступить с подозрительным предметом в общественном транспорте

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Жителям Татарстана следует всегда быть бдительными и внимательными при проезде в общественном транспорте. Если вы обнаружили сумку, сверток, коробку или любой другой подозрительный предмет, оставленный без присмотра, не пытайтесь его передвигать или открывать – это может быть опасно для вашей жизни и для жизни других пассажиров.

В подобных случаях нужно сразу сообщить о найденном предмете водителю или кондуктору транспорта.

Также следует обращать внимание на подозрительные предметы около остановок общественного транспорта, в местах массового скопления людей, а также рядом с жилыми домами.

Будьте бдительны, если заметите пустующие автомобили, брошенные на продолжительное время около жилых домов или местах массового пребывания людей, или же регулярные сборы группы людей в какой-либо квартире.

Обо всех обнаруженных подозрительных предметах или действиях вы можете всегда сообщить по телефонам: для жителей Казани – 292-50-10, 291-35-28 (полиция), общие номера – 112 или 012 (Единая служба спасения с мобильного телефона), 231-45-55 (дежурный УФСБ РФ по РТ), 275-30-50 («Горячая линия» по транспорту).

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