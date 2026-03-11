news_header_top
Происшествия 11 марта 2026 14:55

Жителям РТ напомнили, что нужно делать при ракетной опасности

Татарстанцам напомнили, что необходимо делать во время ракетной опасности.

При получении уведомления, необходимо спуститься в подвал, отключив все коммуникации и взяв с собой документы, телефон, деньги и необходимые вещи. Рекомендуется также предупредить соседей и помочь детям, пожилым и людям с инвалидностью.

Если возможности спуститься в подвал нет, то необходимо плотно закрыть окна, также отключить все коммуникации и укрыться в комнате с несущими стенами, подальше от окон или вообще без них.

При нахождении в автомобиле или общественном транспорте, необходимо покинуть машину и укрыться в ближайшем подвале, погребе, либо другом искусственном подземном или полуподземном укрытии.

Небезопасно прятаться под автомобилями и другими видами транспорта, а также под стенами зданий – от возможной взрывной волны сверху будут падать стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.

