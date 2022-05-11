Жителям районов РТ организуют транспорт для посещения торжеств 1100-летия принятия ислама

Для жителей татарстанских муниципалитетов и соседних регионов будет организована транспортная доставка в Болгар, где 21 мая состоятся ключевые мероприятия, приуроченные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом на брифинге сообщил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«Для этого в республике и соседних субъектах созданы все комфортные условия, чтобы люди могли прибывать [на площадку празднований]. На днях под руководством Президента Татарстана состоялось расширенное заседание оргкомитета, где проговаривались вопросы транспорта, автобусов для доставки людей. Чтобы у каждого жителя Татарстана был шанс посетить это мероприятие», – заключил Василь Шайхразиев.

