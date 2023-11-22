Жителям Приволжского района Казани на сутки отключат воду

С 9:00 23 ноября до 9:00 24 ноября не будет воды у некоторых жителей Приволжского района Казани. По данным администрации, отключение коснется следующих адресов:

2-й Военный городок, № 4, 44, 84, 89, 110, 117, 118, 142/1, 142/6, 2/11, 142/2, 142/3;

33-й Военный городок, № 1, 2, 4, 5 корп.1; 5 корп. 2; 5 корп. 3; 6, 8, 10, 12, 14, 7а, 16, 22, 24Б, 24в, 24И, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 191;

Даурская, № 10, 16, 16А, 16В, 2, 4, 4а, 8а, 8а ст. 1; 8а ст. 2; 8а ст. 3; 12; 12а, 12а корп. 1; 12а корп. 2; 14; 14а, 16Б; 16г, 16д; 18; 18/1;

Оренбургский тракт, № 2, 4Б, 8Б корп. 1; 24а, 24Б, 24в, 2/133, 3, 4; 4а, 5; 5 корп. 1; 5а, 5Б; 5в, 5д, 5/4; 5/5, 6; 6Б, 6 корп. 1; 7, 8; 8 корп. 2; 8 корп. 3; 8 корп.4; 8 корп. 5; 8 корп. 6; 8 корп. 7; 8 корп. 8; 8 корп. 9; 8 корп. 10; 8 корп. 11; 8 павильон 1,2,3,4; 8а, 8Б, 8в, 8г, 8г корп. 3; 8г корп.4; 10, 10 корп. 1; 10а, 11; 12, 14, 16, 17, 17а, 18, 20, 20 корп. 1; 20а, 20а/1, 20Б, 20в, 20г, 20д, 22, 22а, 22Б, 22в, 23, 23 корп. 1; 23а, 23Б, 23д; 24, 44 стр.; 46, частные дома по четной стороне от № 26 по № 102Б;

Ярдем, № 25, 3-е строение.

Также воды не будет на некоторых улицах поселка Первомайский, а в домах по улицам Агрономическая, А. Хайруллина, Газовая, Ипподромная, Качалова, Н. Назарбаева, Павлюхина, Спартаковская, Шаляпина ожидается пониженное давление воды.

При необходимости жители вышеупомянутых адресов смогут заказать автоцистерны с водой по телефону +7(843)231-62-60.