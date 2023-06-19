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Жителям новых регионов России разрешат служить по контракту
Заключать контракты о службе в Вооруженных силах России смогут все мужчины вне зависимости от их пребывания в запасе. В том числе речь идет о жителях новых регионов, следует из поправок к законопроекту о праве судимых и ограниченно годных служить в ВС по контракту.
«Поправкой устанавливается возможность заключения контракта о прохождении военной службы <...> для всех граждан мужского пола независимо от их пребывания в запасе», — следует из текста.
Эта поправка позволит поступать на военную службу по контракту жителям новых регионов России, не зачисленным в запас Вооруженных Сил РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять поправки.
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