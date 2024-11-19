Сегодня жителям Нижнекамска вручили медали «За помощь фронту». Наградили тех, кто внес весомый вклад в организацию помощи Нижнекамским ребятам – участникам СВО, проходящим службу в 430-м полку.

Среди награжденных были экс-глава района Айдар Метшин, Сергей Сергеев, Евгений Елдашов, Игорь Филипов и Талгат Салахов.

Талгат Салахов – самый молодой из награжденных, 19-летний парень помогает еще со школы.

Вручил награды военнослужащий с позывным Буча, который делегирован командованием 430-го полка.

Помощь участникам СВО на фронте является важной частью поддержки Вооруженных Сил РФ. Она способствует повышению боеспособности войск. Всесторонняя поддержка участников СВО играет важную роль в достижении Победы и защите интересов России.