Происшествия 31 марта 2026 15:04

Жителям Нижнекамска рассказали, куда обращаться при повреждениях имущества

Жителям Нижнекамска рассказали, куда обращаться при повреждениях имущества после происшествия на «Нижнекамскнефтехиме». Как сообщили в администрации города, в некоторых домах выбило окна либо появились трещины в оконных рамах.

«Гражданам рекомендуется обращаться в службу учета претензий граждан по телефонам: 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00», – посоветовали жителям города.

После обращения специалисты ситуационного центра подскажут, как действовать дальше, а также при необходимости помогут с просмотром записей с камер и видеодомофонов.

#нижнекамск #Нижнекамскнефтехим
