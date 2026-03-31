Жителям Нижнекамска рассказали, куда обращаться при повреждениях имущества после происшествия на «Нижнекамскнефтехиме». Как сообщили в администрации города, в некоторых домах выбило окна либо появились трещины в оконных рамах.

«Гражданам рекомендуется обращаться в службу учета претензий граждан по телефонам: 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00», – посоветовали жителям города.

После обращения специалисты ситуационного центра подскажут, как действовать дальше, а также при необходимости помогут с просмотром записей с камер и видеодомофонов.