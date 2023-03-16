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Жителям Лисичанска из Бугульмы отправили 2,5 тонны гуманитарной помощи
Сегодня из Бугульминского района в Казань отправлено 2,5 тонны гуманитарного груза для жителей города Лисичанска Луганской Народной Республики.
В его сборе приняли участие трудовые коллективы предприятий и учреждений района, депутаты и неравнодушные бугульминцы. Среди них — коллектив Бугульминского хлебокомбината №1, Бугульминский филиал Казанского инновационного университета, Ключевское сельское поселение, социальные учреждения и учреждения культуры.
Предприятие «Северная Нива Татарстан» выделило транспорт, а Бугульминский строительно-технический колледж и студенты-молодогвардейцы помогли в погрузке.
В пресс-службе Бугульминского района «Татар-информу» также рассказали, что волонтеры открыли сбор на автомобиль УАЗ для подразделения на передовой, в котором служит бугульминец. Общими усилиями машина была приобретена и доставлена в зону спецоперации.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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