Жителям Лисичанска из Бугульмы отправили 2,5 тонны гуманитарной помощи

Сегодня из Бугульминского района в Казань отправлено 2,5 тонны гуманитарного груза для жителей города Лисичанска Луганской Народной Республики.

В его сборе приняли участие трудовые коллективы предприятий и учреждений района, депутаты и неравнодушные бугульминцы. Среди них — коллектив Бугульминского хлебокомбината №1, Бугульминский филиал Казанского инновационного университета, Ключевское сельское поселение, социальные учреждения и учреждения культуры.

Предприятие «Северная Нива Татарстан» выделило транспорт, а Бугульминский строительно-технический колледж и студенты-молодогвардейцы помогли в погрузке.

В пресс-службе Бугульминского района «Татар-информу» также рассказали, что волонтеры открыли сбор на автомобиль УАЗ для подразделения на передовой, в котором служит бугульминец. Общими усилиями машина была приобретена и доставлена в зону спецоперации.