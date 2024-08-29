Жителям казанского поселка Отары ответили на жалобы насчет огромных собак

УВД Казани возьмутся за дело насчет огромных собак, когда им поступит заявление от жителей. Так сотрудники ведомства ответили на жалобы людей, проживающих в поселке Отары, о бездомных животных.

Напомним, ранее жители жилого массива жаловались, что огромные собаки гуляют по улицам и пугают людей. В групповой чат поселка периодически присылают видео, на котором собаки спокойно гуляют по району. При том что у питомцев есть хозяева.

Хозяйка дома, где держат собак, утверждала, что животные подкидыши, и она приютила их еще щенками из жалости. Женщина также сказала, что ее «четвероногие друзья» спокойно сидят на территории, но люди их провоцируют.

«Собака сидит на своей территории. Специально подходят и снимают эту собаку», — рассказывает хозяйка.

В ответ авторы видео заверяют, что не дразнят животных. Собаки сами просто берут и бегут на людей. Подробнее – в сюжете ГТРК «Татарстан.