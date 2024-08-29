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Общество 29 августа 2024 12:58

Жителям казанского поселка Отары ответили на жалобы насчет огромных собак

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УВД Казани возьмутся за дело насчет огромных собак, когда им поступит заявление от жителей. Так сотрудники ведомства ответили на жалобы людей, проживающих в поселке Отары, о бездомных животных.

Напомним, ранее жители жилого массива жаловались, что огромные собаки гуляют по улицам и пугают людей. В групповой чат поселка периодически присылают видео, на котором собаки спокойно гуляют по району. При том что у питомцев есть хозяева.

Хозяйка дома, где держат собак, утверждала, что животные подкидыши, и она приютила их еще щенками из жалости. Женщина также сказала, что ее «четвероногие друзья» спокойно сидят на территории, но люди их провоцируют.

«Собака сидит на своей территории. Специально подходят и снимают эту собаку», — рассказывает хозяйка.

В ответ авторы видео заверяют, что не дразнят животных. Собаки сами просто берут и бегут на людей. Подробнее – в сюжете ГТРК «Татарстан.

#отары #собаки #жалоба #Казань
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